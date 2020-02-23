動物保護防疫所助縣內私人動物收容所及場區四周環境消毒，維持公共衛生。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣生態保育教育中心收容流浪犬貓，宣導飼養貓犬以領養代替購買，讓毛小孩找到溫暖的家，並說明，熱心民眾在沒有絕育觀念下，對流浪動物的餵養，恐將徒增數量，「只餵養不絕育也會變成人犬貓衝突升級版」。

苗栗縣動物保護防疫所常接獲民眾通報，流浪動物的噪音問題、環境衛生、人身安全等問題造成困擾，動物管制人員到場並發現幾乎為愛心人士餵養，導致流浪犬群聚，且在貓犬未絕育情況下餵養，大量增加流浪動物數量。近日生態保育教育中心在貼出許多年幼小狗模樣，希望民眾在下定決心後能領養回家，給幼犬一個溫暖的家。

今年收容所約有209隻貓犬入所，約54隻獲民眾領養，持續提倡領養代替購買外，更盼民眾餵養流浪犬貓之前，務必具備餵養的基本責任和絕育觀念，並提倡政府、民間、救援團體共同監督犬貓源頭控管、加強飼主教育訓練、提升在地愛心餵養觀念、街頭徹底實施TNVR，避免浪犬貓繁衍過多。

此外，私人動物收容所也利用民間力量，進行流浪狗貓的救援或收容照顧，縣內共有11場私人動物收容所，動防所依規定每年至少一次訪視關心外，並派專業獸醫協助完成犬貓晶片登記、每年1劑的狂犬病疫苗注射，監督完成犬貓隻絕育、落實寵物晶片登記、防疫及源頭減量控管等措施，另也協助各收容所場內及場區四周環境消毒，維持公共衛生。

(中時 )