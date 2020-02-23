漁民將一籃又一籃野生劍蝦搬下船，送往魚市場拍賣。（張毓翎攝）

今年布袋捕獲的劍蝦數量多，甚至還有遠從基隆來的船到布袋外海捕撈。（張毓翎攝）

布袋漁產品直銷中心內的店家「炸騙集團」有賣炸劍蝦，想品嘗的民眾需提早預購。（張毓翎攝）

盤商或遊客到布袋魚市場搶貨。（張毓翎攝）

受疫情影響，布袋漁產品直銷中心買氣雖比往年低，但假日人潮仍維持一定水平。（張毓翎攝）

2020年適逢閏年，野生劍蝦產季較往年延遲約1個月，目前正值劍蝦隨洋流游向西部沿海的時節，嘉義縣布袋漁港前天晚上3艘漁船出港，隔天一早漁民將一籃又一籃野生劍蝦搬下船，送往魚市場拍賣；承銷商蔡秀鳳表示，現在劍蝦品質最佳，肉質鮮甜，還有滿滿的蝦卵，每公斤300元上下，滋味絕對勝過草蝦或白蝦。

蔡秀鳳指出，今年劍蝦的捕獲量較以往少，但體型比較大，以前都是高雄茄萣區出海的漁船捕獲量最多，不過，今年布袋捕獲的劍蝦數量比茄萣多，甚至還有遠從基隆來的船到布袋外海捕撈，布袋野生劍蝦新鮮又美味，民眾在鼎泰豐吃到的高檔劍蝦幾乎都來自布袋。

蔡秀鳳說，當季劍蝦有腹部有卵，其特色為蝦味濃郁，吃完會口齒留香，讓人想再三回味，到農曆3月23日（媽祖誕辰日）前後新鮮度就沒有當季的好。劍蝦的烹飪方式，她建議，由於劍蝦依體型分為大、中、小蝦，小蝦的肉質少，通常家戶會拿去日曬；大、中蝦則可水煮後剝殼吃，直接品嘗最自然的鮮甜。

布袋魚市場許姓拍賣官說，上周劍蝦才開始豐收，劍蝦體型較草蝦小，蝦殼較硬，蒸、煮、炒都是美味，前一天由於海上風浪太大，只有3艘漁船出海，近日不僅是劍蝦的季節，還有漁民撈到不少紅腳蝦、大白蝦及蝦蛄等，若想吃到現撈野生蝦子的民眾，不妨來布袋漁產品直銷中心旁的魚市場走走。

(中時 )