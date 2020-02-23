上海市政府23日舉行新聞發佈會，上海市醫保局副局長曹俊山表示，為全面疫情防控和統籌日常醫療保障，在前期工作基礎上，新推「醫保12條」措施，包括支持「互聯網＋」醫療服務試行納入醫保支付；合理增加醫保總額預算管理指標；實施本市新版醫保藥品目錄，以及激勵家庭醫生做好居民簽約服務等。

據第一財經引述曹俊山表示，上海在服務疫情防控方面，前期已採取一系列措施，針對疫情防控期間降低交叉感染風險、方便就醫實際需要，醫保部門再推出多點措施。

第一是支持「互聯網＋」醫療服務試行納入醫保支付，將具備互聯網診療服務方式的定點醫療機構，為常見病和慢性病參保患者複診提供的「互聯網＋」醫療服務，試行納入醫保支付範圍。

第二是合理增加醫保總額預算管理指標；第三鼓勵醫療機構開展新技術新專案；第四穩妥實施本市新版醫保藥品目錄；第五是持續推動藥品集中帶量採購。

第六是激勵家庭醫生做好居民簽約服務；第七完善「長處方」、「延伸處方」支付政策，以及第八點是加快推進醫療費用報銷，進一步推進資訊系統數據互通共用，完成零星報銷、醫療救助等經辦環節的優化整合。

(旺報 )