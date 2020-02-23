新加坡DBS星展銀行今（23）日再次宣布，星展銀行及新加坡郵政儲蓄銀行（POSB）的500萬名新加坡客戶、有出國需求的星展銀行全球客戶，自明天（2月24日）起至3月15日，可以線上或全新加坡的任何DBS / POSB銀行分行，簽署新冠肺炎保險單。

此項亞洲創舉的銀行服務，是由星展銀行和長期合作夥伴安達產險（Chubb Insurance Singapore Limited）共同推出，由安達公司承保。保險內容為星展銀行新加坡客戶18歲以上者，一旦簽署保單，可取得30天的免費新冠疫情保險。

有簽署保單的星展客戶，一旦被診斷出罹患新冠肺炎，也就是確診個案，每天將有100新元的住院費用補貼，若被送往重症監護病房，則一次性獲得1000新元的費用。星展客戶本身以外，直系親屬亦可作為額外的被保險人，即使這些家人不是星展現有客戶。安達新加坡總裁Scott Simpson表示，在目前關鍵時期能幫助到客戶，是十分重要的。

此項作法，由星展銀行新加坡總上周宣布，星展台灣也正在研議可行性，特別是兩地法規、健保等方面的不同，且新增服務額外造成經營成本，業者特別謹慎。

星展總部表示，24日推出的保單是30天期，有鑑於疫情持續蔓延，如果客戶希望將承保範圍延長至30天以上，也能選擇使用Recovery Hospital Cash保單，購買更多的承保範圍，

(工商 )