莊鵑瑛（小球）22日受邀參與「喔！大樂團」演出，過去多以抒情或樂團形式表演，此次特地挑戰唱跳快歌，和網紅那那大師、阿翰及林育群（小胖）等人演唱李玟〈Sunny Day〉，相較其他三人、小球完全沒有舞蹈底子，為了力求完美苦練多時，事後她崩潰笑說「常常同手同腳跟不上，曾跳到懷疑自己」。

小球說，小時候有多麼渴望可以變成唱跳歌手，大學時也曾特地去外面報名舞蹈課，沒想到因為全班同學進度太快，屢次無法跟上的她頓失自信，苦笑「到最後只是去交朋友」。這次在節目編排中決定挑戰唱跳，也是小球出道多年來首次突破，團員們不吝趁空檔拆解動作帶她練習，她感動直呼「我是舞蹈白痴，但他們的耐心、愛心與善良包容我的缺陷」。

小球（左起）和那那大師、阿翰及林育群在「噢！大樂團」合體演出。（翻攝臉書）

此外她也與吳蓓雅（PiA）、思思組限定女子團體，大跳蕭亞軒〈cappuccino〉和王心凌〈愛你〉，讓許多粉絲眼睛為之一亮，小球笑說「特別感謝吳蓓雅商借女團T恤，好有整體性」。不過小球坦言演出前一晚壓力大到失眠「越靠近表演越難入睡，腦袋會不停轉」。

近期新冠肺炎疫情影響，許多藝人活動演出被取消，小球卻工作滿檔，2月28日她將於Legacy Taipei舉行「My Heroes」莊小球生日趴演唱會，她也特別嚴謹保護嗓子和身體，除了外出戴口罩外、勤洗手，也自備老人茶、膨大海、八仙果或養肝茶潤喉養聲。

(中時 )