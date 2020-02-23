桃園市居家檢疫人數共有2095人，桃園市長鄭文燦23日召開防疫專案會議，表示希望從服務角度出發，成立居家檢疫服務中心，陪伴居家檢疫、隔離者度過14天，不要讓他們感到孤單或是被標籤化，於會議中統整各局處意見，希望該中心盡早上路。

鄭文燦表示，目前針對居家檢疫者，包含協助垃圾處理、口罩發放、心理減壓專線、醫院視訊醫療服務等，如此等龐大人數，也是適合發展宅經濟，未來應該給予服務需求單，想要外送食物或是學生需要線上圖書館或是線上遊戲、電影等，都可能是他們想要的。

他表示，針對居家檢疫者，這14天不要從管制的角度出發，要從服務角度，陪伴居家檢疫者度過，不要讓他們感到被孤立或是標籤化。衛生局則指出，成立居家檢疫服務中心，除了設立居家檢疫服務單一窗口外，並研擬提供桃園市民健康關懷包，針對健康、飲食、衛生、學習、休閒、生活，跨局處合作提供各項服務。

(中時 )