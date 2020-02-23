台南善化區茄拔里的一戶鄭姓人家，75歲男屋主行動不便，64歲的妻子行動需依靠輪椅，長子收入不穩定，家中經濟全仰賴女兒一人工作薪資。但鄭家老房殘舊漏水，屋前道路崎嶇不平輪椅難行，台南市勞工局得知後，23日啟動「有情有疼心ㄟ厝」方案，大批志工前去協助修繕。

勞工局長王鑫基表示，鄭家居住環境惡劣，屋頂漏水、樑柱亦多處腐朽，善化區長方澤心得知後通報勞工局，勞工局也即刻啟動弱勢職災勞工家庭房屋修繕方案。

慈濟基金會23日也出動20多名志工，一同與勞工局修繕志工共同進行拆屋工作。23日屋瓦拆除後，後續將由各職業工會進行屋樑鋼骨搭建作業、地面及門庭地面填平施工、粉刷牆壁、安裝電具照明，為鄭家打造無障礙居家。

王鑫基局長表示，感謝各工會的專業志工的付出，民間慈善團體的支援，及善化區清潔隊協助清運廢棄物。勞工局會持續協助更多的弱勢勞工家庭，也希望社會各界一同加入，把這分愛持續傳承下去。

(中時 )