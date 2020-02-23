昭和2年台車設計圖。（苗栗縣政府文觀局提供／何冠嫻苗栗傳真）

竹東19號井坑況日誌。（苗栗縣政府文觀局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府執行苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫，分4大項14案子計畫，保存珍貴資產並再現當時風華歲月，調查大量油礦生產相關檔案文獻，將於3月舉辦展覽呈現百年礦場的文化況味與繁華風貌，另也招標修繕5棟歷史建築、並以手作步道方式維護礦業歷史散步道。

出磺坑礦場為目前世界上現存最古老、且還在生產的油礦區之一，見證百餘年來台灣採油氣歷史，礦場內也蘊藏豐富文化資產。文觀局指出，出磺坑礦區內1至4號檔案倉庫，存放大量油礦生產相關檔案，發現日本石油株式會社所繪製的天然瓦斯採取所位置圖及台車設計圖、未曝光過的管線圖、纜車設計圖，以及早期油人的手寫鑽探日誌、礦區地形圖及宿舍改建圖等測勘、鑽井、採油、礦場設施、福利休閒等資料，皆為釐清台灣石油技術史不可或缺的一環。

文化觀光局長林彥甫表示，出磺坑油礦業文獻資源初步規畫於3月舉辦出磺坑老地圖展，透過今昔對比，勾勒早期出磺坑的礦區繁華和風貌，揭開百年礦場的礦業技術、產業發展和空間紋理等文化況味。

除保存修復出磺坑油礦業文獻，文觀局招標5棟歷史建築的修繕工程，並針對礦業歷史散步道辦理系列課程與活動，以手作步道方式運用傳統手作工法，讓民眾在修復礦業歷史散步道過程中，體驗昔時採油領班巡視油井的步行動線，更認識在地歷史文化。

(中時 )