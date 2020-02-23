小男孩樂團日前趁著春節期間，除返鄉與家人團聚，也規劃出國旅遊。吉他手漢斯過年時到日本上越滑雪，結果第二天就開始發燒，只能待在飯店休息。回台灣後看到武漢病毒疫情爆發新聞，很緊張的去診所檢查，好險醫生判斷只是一般流感，目前身體狀況也已恢復。

主唱米非期許在新的一年練習創作，近期開始練舞上課，期望新作品中音樂和舞蹈能有好的連結。團長昌哥過年和家人赴馬來西亞沙巴旅遊，一連五天都躺在海邊，第一次過年期間出國，和家人天天膩一起，很少工作訊息打擾，笑說「不是在沙灘上就是在前往沙灘的路上，以後都想出國過年了！」

日前剛完結的超夯台劇《想見你》，米非說男主角許光漢是心目中「男神」，也自稱是忠實粉絲「許太太」，過去曾參與電影《52赫茲我愛你》演出的她期望有機會能和許光漢一同飆戲，或為他演唱主題曲，同門的孫盛希（希希）為該劇演唱主題曲、日前更搶先和許光漢合照，讓米非笑著直呼「希希是我最大情敵」。日前收錄在專輯中〈轉身以後〉，也是近日開播的全新偶像劇「墜愛」《月下－為愛墜落的祂》的插曲。

近期新冠肺炎造成各地恐慌，小男孩樂團表示，影響很多人生活，但也看到大家為了防疫團結的一面，期盼早日找出治療方式，控制疫情擴張速度，讓各個地區生活都能夠恢復正常。近期持續創作的小男孩樂團，3月初即將推出全新單曲，亦是小男孩樂團首次嘗試「一條龍」完成所有製作流程，雖壓力不少但成品令人期待。

(中時 )