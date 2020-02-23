已婚林姓男法師，以幫招桃花及介紹工作，邀女網友到台中後，並與夫妻兩人同行到台南處理事情，林男不但毆打女網友，還趁女網友與夫妻共住同睡一床，凌晨趁身旁老婆熟睡，涉嫌性侵女網友得逞，女網友以LINE向家人求助報案。林男否認傷害及性侵，辯稱是女方引誘，法官不予採信，一審依傷害罪判刑4月、強制性交罪判3年6月，全案可上訴。

判決書指出，已婚的林男，在2018年4月間在臉書認識1名女網友，他以身為法師可幫忙招桃花文由，夫妻兩人到高雄找女網友聊天唱歌，並以介紹工作約女網友到台中，女網友搭火車到台中，因林男要到台南處理胞弟所涉竊盜案件，而邀女網友同行，由林男開車載妻子及女網友南下。

女網友指控，林男在處理胞弟交保過程，不知何故，竟接續徒手毆打她頭部並推倒她，導致她膝部等多處受傷。在林男胞弟交保後，3人住在林男胞弟女友的住處，她與林男夫妻同睡一床，凌晨時遭林男趁機性侵，她害怕不敢反抗，事後，以手機LINE傳送訊息向妹妹求救，林男一行返回台中，警方透過手機定位功能查獲。

林男坦承與女網友發生性關係，但矢口否認傷害及性侵，辯稱僅輕輕推她一下，並辯稱是女網友等他老婆睡著時，引誘他發生性關係，他完全沒有強迫。女網友的妹妹則證稱，收到姊姊求救傳訊，並指「有打我一次」、「強暴我一次」。

法官認為，女網友與林男夫妻同睡一床，若引誘林男發生性關係應知稍有不慎吵醒林妻，恐遭林妻追究刑責，豈陷自己於危險中；反而林男知道妻子熟睡後不意被吵醒，在妻子睡著後性侵女網友才合於常情，法官以女網友求救訊息及醫院診斷證明書等證據，依傷害罪判林男徒刑4月，得易科罰金；依強制性交罪，判3年6月。

(中時 )