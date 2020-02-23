去年接連發生通緝犯在逃期間，開槍襲警及持搶挾持人質案，警政署署長陳家欽要求加強「緝逃專案」，通令各機關針對槍擊案、重大刑案在逃要犯，加強查補追緝，以維護社會治安。刑事局日前就逮捕前年涉及北市酒店槍擊案黃姓主嫌，訊後押解歸案。

警政署鑒於涉及槍擊案件逃犯在逃期間，擁搶自重，對社會秩序影響甚重，為即時將逃犯緝捕歸案，同時也考量其危害警察人員執勤安全，將近年涉及搶擊案件的逃犯，於去年規畫「緝逃專案」，函發各警察 單位加強追缉。

據此，刑事局偵二大隊鎖定涉嫌於2018年間在台北市大安區酒店犯下槍擊案的24歲在逃黃姓主嫌追捕。黃嫌當年與友人在東區酒店喝酒，下樓離去時，僅因把其他消費者誤認仇家尋仇，竟對空開槍示威。

黃犯案後四處躲藏，警方雖查出其身分送辦，但他拒不到案，加上另涉毒品、詐欺等案，身背4條通緝。黃去年10月遭通緝，經警方分析其犯罪手法、態樣及習慣，推測其活動範圍與交 往對象，進而掌握其使用車輛，發現黃嫌逃亡期間，行蹤飄忽 不定，到處流竄。

專案小組鍥而不捨，持續埋伏守侯，日前深夜，乘黃嫌開車載其女友至南投縣某旅館投宿鬆懈心防之時，隨即展開攻堅，順利緝獲黃嫌到案，詢後解送歸案。

「緝逃專案」自去年9月至今統計，涉及搶擊案件逃犯共計39名，目前已緝獲17名到案，其中包含涉及臺北市菸廠路搶擊案犯嫌、涉及屏東縣新和巷槍擊案犯嫌等逃犯，展現警方強力掃蕩影響社會秩序之暴力犯罪及嚴正執法之決心。

(中時 )