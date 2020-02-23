美國政府派出專機將美國公民從武漢撤離，都安置在軍事基地隔離檢疫，而第一批90名的美國人已結束14天的潛伏期，確定健康無事，可以各自返家。

德州論壇報(Texas Tribune reported)報導，首批美國撤離人員在本月初，搭乘專機從湖北省武漢被送到拉克蘭空軍基地(Lackland AFB)，基地有準備足夠的單人隔離房，他們必須渡過14天的潛伏期才能確定安全。如今確實都沒有表現出任何冠狀病毒的症狀，因此可以自由返回家園。

美國疾病預防控制中心表示，這些被隔離者已經確定沒有健康風險，他們不會對周圍的社區造成影響，希望鄰居們不要介意。

報導稱，首批90名疏散人員，只有一人在返回美國後，出現病毒陽性反應，然後此人在下飛機後，被送往衛理公會德州醫院，然後再被轉送到更大的醫療中心評估與治療。

至於剛離開鑽石公主號的144名美國人，則屬於第2批的撤離人員，他們還沒有結束隔離觀察，仍在拉克蘭接受檢疫。

國務院官員稱，遊輪上的乘客有一些出現病毒陽性反應，其中14名在2月17日返回美國，有7人在拉克蘭基地觀察中，不過他們沒有表現出任何症狀，可能是無症狀感染者。

報導稱，除了拉克蘭基地的隔離者已返家，加州麥納瑪海陸航空站(Miramar)的隔離者也將在下週二結束隔離，其中只有1人出現病毒陽性反應，其他人也可以返家。

(中時電子報)