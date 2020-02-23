隨著新冠肺炎蔓延，各地防疫工作可說草木皆兵，就連平日山野樹林慣見的野生猴子，也被當成「不速之客」，由於這隻黑色短尾猴是列瀕危保護動物，村民又擔心會傳播病毒，只好報警將牠逮捕強制「隔離觀察」。

據大陸媒體報導，近日，雲南省宣威市倘塘鎮時常有一隻猴子上街亂跑，村民擔心猴子到處亂竄，可能會傳播新冠肺炎疫情，於是選擇報警，！

接警後，宣威森林公安局民警全副武裝前往處理。民警到達現場後發現，這只小猴子看到村民家中有吃的，怎麼也不肯走，村民既擔心猴子會傳播疫情，又不敢強行驅趕，害怕傷到小猴子。

民警先以吹箭將猴子昏迷後「逮捕」，接著對小猴子做了仔細的「體檢」，身上未發現傷痕，體溫正常，生命現象正常。隨後，小猴子被民警帶到了宣威市野生動物救助站進行「強制隔離觀察」。

經過鑒定，這隻猴子是國家二級重點保護動物短尾猴。目前，因新冠肺炎疫情還未解除，尚不具備野放條件，短尾猴將暫時寄養在救助站，待疫情解除後放歸自然。

(中時電子報)