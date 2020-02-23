108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽，台灣師大和政治大學一戰，半場打下12分領先的台師大，第3節靠著一波18比0攻勢將政大遠遠拋在後頭，終場87比70台師大在8強賽拉出2連勝。

台師大本學年開季曾拉出11連勝，不過最後一階段預賽4場吞了3敗，8強複賽前努力調整狀態，預賽最後4場受傷缺陣的澳門籍中鋒容毅燊也歸隊，幫助球隊找回勝利方程式。

此役容毅燊貢獻15分、5籃板，隊友簡家暐砍進5記三分球、全場斬獲24分。

台師大中鋒容毅燊（右）今天獲得17分、5籃板。（大專體總提供）

已經大四的簡家暐表現獲得教頭王志群好評，稱讚道：「家暐他有企圖心，也有繼續往上打的想法，在我接球隊之後，努力開發他的新技能，除了加強投籃，防守也繼續進化成球隊一把大鎖，今天他也自動請纓防守政大林彥廷，表現值得肯定。」

本季新人王熱門政大林彥廷今天只拿到5分，簡家暐自評防守表現至少有7分到8分，滿分是10分，他表示只要能夠幫助球隊獲勝，就盡力做好所有工作，從明仁國中時期就已擔任防守大鎖為主，在南山高中期間也是靠防守獲得上場機會，大學過去3年在場邊學習學長張立杰一些技巧，現在對於防守是信心滿滿，不過像健行科大林俊吉這樣比較刁鑽的後衛，算是挑戰性比較高，但他會努力克服。

今天簡家暐攻守俱佳，展現出三分火力，他透露平常練球結束後會自己加碼練習動位投籃找手感，就是想多點幫助隊伍的武器，「球隊去年在4強賽輸給義守大學、未能晉級到冠軍賽，我感觸非常深，今年大四了，很想幫台師大拚回冠軍。」

(中時 )