懷念NBA傳奇球星柯比．布萊恩（Kobe Bryant），高雄市政府運動發展局自24日上午10點24分起，於周一至周五上午9點至下午5點於該局一樓大廳，辦理「向Kobe致敬」活動，展示布萊恩的親筆簽名球，展期至3月8日，周六、周日及228連假不開放。

高雄市政府運動發展局明（24）日在市府展出布萊恩親筆簽名球（左），右為局長程紹同。（高雄市政府運動發展局提供／廖德修台北傳真））

運動發展局表示，布萊恩意外罹難後，陸續有球迷自發性到高雄市籃球熱門場地－青少年籃球場獻花，也在球場外的巨型壁畫前與心中偶像合影紀念。

布萊恩曾於2016年在高雄青少年籃球場擔任「Kobe Academy籃球訓練營」總教官，也留下極為珍貴的親筆簽名球。運動發展局特別以其效力湖人隊兩時期的球衣背號「8」及「24」，辦理「向Kobe致敬」、展出其簽名球活動。

展出時間自24日起至3月8日上午9點至下午5點（周六、日及228連假不開放），並於24日10點24分開始開放參觀。球迷可於現場留言、獻上鮮花、拍照、打卡，一起追悼懷念這位偉大的NBA傳奇巨星。

由於新冠肺炎疫情仍持續延燒，運動發展局提醒球迷必須戴口罩，配合現場人員引導於入口量體溫，發燒的民眾將謝絕入場，請球迷配合。活動訊息請上運動發展局官網及臉書查詢，或電洽（07）7229449。

(中時 )