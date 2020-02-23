新冠肺炎疫情嚴峻，目前市面上更是出現「口罩荒」，近期高雄市有一個賣肉蛋吐司的的老闆娘拿出庫存的750個口罩，放在自家騎樓讓有需要的人自取，更在旁邊貼出公告，「大人500個，小孩250個，有需要免費索取」，但是也不忘提醒是留給有需要的人，同時呼籲濕洗手比乾洗手更要殺菌功能。

據《ETtoday新聞雲》報導，位於高雄市鼓山區一家深夜賣肉蛋吐司的店家，老闆娘小敏為了衛生問題，平常做餐點都會戴口罩，所以平常就會買口罩，但現在看到大家需要口罩，她便拿出自己庫存的750的口罩放在自家騎樓，提供給需要口罩的民眾。

小敏在騎樓內貼上公告，裡頭更寫著，「大人500個，小孩250個，有需要免費索取」，而且還分成大人跟小孩，大人是黑色口罩還有用塑膠袋套起來，小孩的是有花紋圖樣。記者就問小敏把口罩放在路邊，不怕被別人拿走嗎？老闆娘卻笑著說，「如果有人要偷就是良心問題了，如果要拿去賣，我跟你說舉頭三尺有神明，我是相信這一點，如果我們是發自於好心，那有人要這樣做，我只好限量放了，不會一次放太多，或是請旁邊的店家在白天的時候幫忙」。

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(中時電子報)