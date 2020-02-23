鳥松慢跑協會等一群人到大竹里慢跑，同時欣賞完成的彩繪牆景。（林雅惠攝）

高市鳥松區大竹里是個純樸自然的小村落，每到假日總是吸引大批單車及慢跑愛好者造訪，環保義工除打掃社區環境，也自力籌資彩繪登山口圍牆，形成當地新景觀，為了對抗新冠肺炎疫情，鳥松區長王耀弘鼓勵大家走出戶外運動流汗，23日鳥松慢跑協會等約60人一同到大竹里慢跑，同時欣賞完成的彩繪牆景。

區長王耀弘表示，針對新冠肺炎疫情延燒，民眾除了要做好戴口罩、量體溫、勤洗手等自主健康管理工作外，規律適度的運動也有助於增強免疫力和降低感染風險，鳥松區大竹里是近郊登高望遠首選，相當適合慢跑等運動，希望大家走出戶外，能夠親近大自然運動強身保健，共同對抗疫情 。

大竹里登山口有處迎賓彩繪牆，是當地拍照打卡新景點，里長蔡榮瑞每週固定帶領環保義工打掃社區環境，也與志工自力籌資彩繪登山口圍牆，讓社區增加可看性，用專屬大竹意象熱情迎接每位到訪的遊客。

蔡榮瑞號召鳥松慢跑協會及鳥松鐵馬隊約60人，23日沿彩繪牆慢跑，彩繪牆位於長春路的起點，也是遊客喜歡的登山路線之一，一群人慢跑過程一步一腳印考驗著肌耐力與意志力，過程雖然辛苦，但眼前呈現的美景正是盡情揮汗堅持到底的最佳獎勵。

(中時 )