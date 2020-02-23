前總統李登輝本月8日因為喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤，李登輝辦公室主任王燕軍今天表示，李的肺浸潤轉換為嚴重肺炎，但顧及心臟問題只能使用功效較弱的抗生素進行治療， 目前穩定緩慢恢復中，目前意識清楚可簡單表達，但體能較虛弱。

王燕軍表示，李的肺浸潤已轉換為嚴重肺炎，目前意識算是清楚，但畢竟李已經九十八歲，現階段體能狀態較虛弱。

他說，目前李登輝肺部積水在控制中，關心他的人很多，近日也與部分關心的朋友保持必要的資訊流通，李的家人每天來，至於何時能出院，目前預計很難講。

王燕軍解釋，主要原因是李的身體狀況目前比較虛弱，而且除了肺炎之外，還有之前的痼疾要兼顧，因此無法預估何時可以出院，所以無法積極治療肺炎的原因，是因為李有心臟病，若使用太強的抗生素怕會影響他的心臟功能，所以只能用較弱的抗生素，

整體評估，他說，目前李前總統的病情穩定緩慢恢復中，現在全國正在新冠肺炎防疫期間，李在過年時也知道此事，所以不希望因他的病情，造成醫院防疫上的負擔，他謝謝大家關心，若李病情有任何狀況，他也會第一時間會向大家報告。

媒體詢問李登輝目前是否能夠言語，王燕軍表示，李這兩年體態相對虛弱，但可簡單明確表達。

(中時 )