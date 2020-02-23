義大利新冠肺炎疫情急遽升高，米蘭成為重災區。在疫情陰霾中進行的米蘭時裝周也受波及，時尚大師亞曼尼決定，23日的秀不對外開放觀眾進場。

時尚大師亞曼尼宣布，23日的秀不對外開放，將以直播取代。(圖摘自shutterstock)

亞曼尼時裝秀向來是米蘭時裝周的招牌，看秀區總是一位難求。亞曼尼的發言人表示，時裝秀將照常進行，不會開放觀眾，「但會透過亞曼尼官網、IG、臉書開直播。」

今天也是米蘭時裝周的最後一天。亞曼尼的發言人表示，基於新冠肺炎在義大利當前的疫情，「亞曼尼先生決定，他希望保護所有受邀賓客的安全，因此不要他們出席這擁擠的場合。」

(中時 )