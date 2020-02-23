疫情波及米蘭時裝周 亞曼尼秀不開放改採直播 17:562020/02/23 中時 蔡鵑如 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 米蘭時裝周在新冠肺炎疫情陰霾中登場，圖為22日舉行的德國設計師Philipp Plein今年秋冬新品發表會。(路透) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 義大利新冠肺炎疫情急遽升高，米蘭成為重災區。在疫情陰霾中進行的米蘭時裝周也受波及，時尚大師亞曼尼決定，23日的秀不對外開放觀眾進場。 時尚大師亞曼尼宣布，23日的秀不對外開放，將以直播取代。(圖摘自shutterstock) 亞曼尼時裝秀向來是米蘭時裝周的招牌，看秀區總是一位難求。亞曼尼的發言人表示，時裝秀將照常進行，不會開放觀眾，「但會透過亞曼尼官網、IG、臉書開直播。」 今天也是米蘭時裝周的最後一天。亞曼尼的發言人表示，基於新冠肺炎在義大利當前的疫情，「亞曼尼先生決定，他希望保護所有受邀賓客的安全，因此不要他們出席這擁擠的場合。」 (中時 ) #亞曼尼 #米蘭時裝周 #新冠肺炎 #義大利 也許您會感興趣 推薦閱讀 日疫情失控 醫轟利益的選擇 04:102020/02/20 政治要聞 新冠肺炎疫情延燒 美債ETF防疫優選 21:482020/02/20 財經 肺炎疫情衝擊 馬士基看衰營運前景 22:532020/02/20 財經 湖北復工日 第三度延後至3月11日 04:092020/02/21 財經要聞 大中華基金 績效過人 04:102020/02/21 投資理財 陸將優先保障全球供應鏈龍頭企業復產 23:542020/02/21 財經 台灣權王－華南永昌證券 陸復工延遲 認購權證避險 04:102020/02/22 產業特刊 是時候提升防疫層級了 04:102020/02/22 時論廣場 閩浙挺台商 逾500億支持復工防疫 04:092020/02/23 焦點新聞 大陸人行副行長：疫情後經濟將快速反彈 16:282020/02/23 財經 國際熱門新聞 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 單日暴增169例！文在寅：疫情預警升至最高級 - 國際 土耳其與伊朗邊界規模5.7地震 土國已釀7死 - 國際 - 中央社 疫情嚴重 韓國航班遭以色列拒絕入境原路返回 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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