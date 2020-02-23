7-ELEVEn提前開賣防疫用台酒75度酒精（300ml）。(圖／業者提供)

新冠肺炎疫情不斷升溫，民眾搶防疫物資，酒精也供不應求。為配合全台防疫酒精需求，台菸酒宣布，售價40元的75％防疫酒精（300ml）自24日（周一）起將供貨至全台四大超商銷售，每人限購一瓶。不過，有民眾發現，有部分分店7-ELEVEn提前開賣防疫用台酒75度酒精了。

有網友就在批踢踢上爆料說，「7-11防疫用酒精今天下午三點賣喔~來去排」。原PO表示，剛剛偷聽小七員工聊天說 台酒的300ml 40元要開賣了，像蔘茸藥酒的瓶子裝的。不能請店員幫忙留，要現場排隊才可以買。

PO文一出後，許多網友紛紛暴動了，「樹林中華路樹英門市也是三點」、「每家時間又不一樣」、「快搶啊！」、「趕快排啊」、「300ml你是能用多久，一個月就噴完了」、「剛剛去已經賣完了」、「衝2家拿到兩瓶」、「感謝～已買到～」。

7-ELEVEN表示，為協助政府防疫與滿足消費者需求，整合內部物流，台酒75度酒精已提前開賣，每人限購1瓶且未滿18歲不得購買，後續則依台酒配售時間與數量，將會持續銷售。另外其他三家超商，據了解，目前則尚未上架。

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(中時電子報)