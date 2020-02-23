新春以來，全球股市受到新冠肺炎疫情影響波動很大，讓筆者想到德國股神科斯托蘭尼曾說:「主人走路時，小狗會在前面跑來跑去，也有可能會跑得太遠，但遲早會跑回主人身邊。」

儘管大陸新增病例有減緩趨勢，但其他國家確診病例迅速增加，包括日本、南韓確診數仍持續上升。整體來看仍未出現好轉徵兆，但全球股市表現卻出乎意料的強勢，美股四大指數全面創歷史新高，連震央的大陸股市，上證股市已然強勢回補新冠肺炎的跳空缺口，深圳股市更強勢，不僅收復缺口，更創下兩年半以來的新高。

何以基本面仍未好轉，資本市場卻能持續創高走強呢？主要原因在於全球股市在美中貿易戰中擔心實體經濟受到影響而下滑，17國央行皆採取寬鬆的貨幣政策，造成目前全球負利率債券金額逾17兆美元，資本市場熱錢充斥，到處都在尋找投資標的，也造成新冠肺炎仍未趨緩，大陸股市卻回補缺口，甚至創新高。

股市就好比科斯托蘭尼所說的那隻小狗，而實體經濟就是主人，雖然股市受到熱錢充斥短線衝高，在大陸因為疫情而大規模隔離，造成缺工缺料，且復工情形約20~60%左右，在3月初將公布的2月營收必然慘淡，勢必衝擊資本市場，此時小狗還是會跑回主人身邊。

每一次的危機都是轉機，人生如此，產業、資本市場也是。原本美中貿易戰中，美國總統川普想要將供應鏈去中化，花費龐大的人力物力未能達成，然而新冠肺炎的爆發，卻讓全世界開始正視全球對於大陸的依賴，以產業鏈去中化逐漸產生。當中有很多好公司深耕台灣、東南亞已久，現在反而趁此契機，轉單效應開始浮現。

另外，電動車大廠特斯拉（TESLA）今年股價已經飆漲1倍，逼近1千美元。今年除了特斯拉之外，其他福斯、賓士等車廠都開始推出電動車，其中核心的電機馬達、電池、減速器、快充相關需求將持續爆發。新的趨勢、新的產業逐一啟動，你是見證者？還是參與者呢？

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

※小編提醒：本文非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)