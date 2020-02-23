台灣燈會無人機墜毀48架 專業玩家：GPS訊號遭干擾 18:002020/02/23 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣燈會展演史上最大規模800架無人機燈光秀 (中時 ) #無人機 #台灣 #燈會展 #規模 #燈光 也許您會感興趣 推薦閱讀 無人機適飛點 竹縣請民眾建議 01:332020/02/20 地方新聞 台灣燈會2／23閉幕 800台無人機最終展演 09:222020/02/20 生活 無人機新制引民怨 3Q陳柏惟：民航局應加強和人民溝通！ 10:172020/02/21 政治 台灣燈會倒數 將破千萬人次 04:102020/02/22 地方新聞 獨》 台灣燈會無人機展演 升空500架失聯1架 11:432020/02/22 社會 台灣燈會800架無人機展演 遭惡意擊落48架 23:272020/02/22 社會 只剩今天！台灣燈會今閉幕 昨單日85萬人次創新高 10:462020/02/23 生活 台灣燈會無人機墜毀48架 專業玩家：GPS訊號遭干擾 14:172020/02/23 社會 法國測試nEURON匿蹤無人機 16:382020/02/23 軍事 台灣燈會無人機殘骸曝光 電訊偵測車出動防干擾 17:412020/02/23 社會 社會熱門新聞 基隆火辣泰國嫩妹 「無罩」接客警怕怕 - 社會 女大生羞羞不關門 登頂驚見門口站一人... - 社會 男友嚐出這味道 女大生羞問：怎麼回事 - 社會 蘆洲豆漿店外發生碰撞 情侶怒朝老夫婦潑豆漿 - 社會 花蓮美婦遭吹風機繞頸亡 前夫逃到北部遭逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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