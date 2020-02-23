台北市民政局21日公布失聯個案「胡析延」，經過警政系統追查及北市府查證，已在23日確認該民眾身份，中央及北市警政、移民署等相關部門調查比對12日當日入境航班的旅客名單後發現，確實有一位胡姓男子，其護照號碼與「胡析延」所填列的護照號碼僅差一碼，續查後發現，這位胡姓男子的戶籍地址，與「胡析延」填報的地址相似，路名、巷名、號名及樓層都相同，卻漏填「弄」，研判為同一人。

台北市民政局透過警力至胡姓男子戶籍地找尋線索，成功聯繫上胡男家人及本人，胡姓男子表示，自己常居廈門，12日由廈門飛台灣轉機舊金山，雖未入境，卻在轉機時被要求填報居家檢疫通知書，填報時因字跡潦草、資料錯漏，才會導致無法聯繫。

北市民政局表示，胡姓男子確實為轉機旅客，現已從舊金山返回廈門，且非屬居家檢疫對象，無需填寫居家檢疫通知書，但因其填寫資料錯漏，耗費眾多人力尋找失聯個案，為集中資源、有效管理居家檢疫者，呼籲應正視居家檢疫者管制問題，確實檢核入境旅客填寫的居家檢疫相關資料，避免類案再度發生。

(中時 )