▲沈威潔在住家旁為驅除蚊蟲及保健，並分享親友抗茵泡澡用，無心插柳栽種的幾棵澳洲茶樹。（楊樹煌攝）

▲因新冠肺炎疫情延燒，坊間消毒產品供不應求，造成茶樹精油大熱賣，也讓沈威潔夫婦與媽媽、小孩，全家大小都投入，每天為提煉精油忙翻天。（楊樹煌攝）

▲南投縣預拌混凝土公會理事長沈威潔，無心插柳柳成蔭，因新冠肺炎疫情持續延燒，讓他每天為提煉茶樹精油而忙碌不已。（楊樹煌攝）

▲因疫情帶動茶樹精油夯起來而大熱賣，沈威潔夫婦也將自己提煉，純度百分百的茶樹精油請人設計包裝成為品牌產品。（楊樹煌攝）

南投縣預拌混凝土公會理事長沈威潔，無心插柳柳成蔭，原本種植茶樹是要與好友分享，沒想到新冠肺炎疫情，坊間消毒產品供不應求，具天然抑菌功效的茶樹精油大熱賣，讓沈威潔夫婦與媽媽、小孩，全家大小都投入，每天為提煉精油及製作茶樹露而忙翻天，一時副業變正業，讓他們都始料未及。

家住日月潭畔魚池鄉新城村的沈威潔與賴淑芬夫婦透露，因老家在鄉下，約10年前，基於驅除蚊蟲及保健，買了5棵具有芳香味的樹種在住家旁種植，當時也不知樹名，偶而就去剪取枝葉，在水中加熱後用來泡澡，因氣味芬芳又具清潔、抗茵及淨化肌膚效果，成為他們全家最愛，有好友喜歡的也都和他們一起分享。

約5年前，沈威潔夫婦因陪同媽媽前往澳洲旅遊，看到該樹種才知那就是澳洲最為風行並可製作精油的澳洲茶樹，返回後馬上就去彰化田尾及各地找尋該樹苗，一口氣把家中約6分的農地全部種上澳洲茶樹，並也到處請教人家如何提煉精油的方法，成為休閒業餘農產加工品，由於自己提煉，純度百分百，親友使用後都讚賞不已，因而成為太太賴淑芬業餘的另一項副業。

沒想到最近新冠肺炎疫情持續延燒，讓人聞之色變，坊間消毒產品供不應求，該種最具天然抑菌功效的茶樹精油，可隨身攜帶，隨時抗菌，是最天然的，抑菌力是一般化學消毒劑的4倍，用途廣泛，可用於身體及臉部肌膚抗痘抑菌、幫助手部加強清潔、空氣淨化、環境消毒及清潔衣物都可以，不但使茶樹精油及茶樹露開始夯起來，並大熱賣。

由於茶樹精油香氣清爽，感覺舒暢，一時之間，成為不少人防疫抑菌必備好夥伴，也讓沈威潔夫婦、媽媽及小孩們，不得不全家大小都投入，每天為提煉精油忙翻天，突然間，因這股防疫熱潮，也讓他們的副業幾乎變成正業，是讓他們始料未及的。欲了解相關茶樹精油訊息可直接洽詢沈威潔0916-977369

(中時 )