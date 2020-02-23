台東市太平溪人工溼地，今年新搬來1對翠鳥夫婦，水質改善已略見成效。（莊哲權攝）

河川受生活汙水汙染的情形日益嚴重，台東縣環保局在太平溪建置人工溼地，進行水質淨化，也吸引不少野鳥聚集，今年初更有1對被視為溪流的指標生物之一的翠鳥夫妻棲息，可見素有「黑龍江」臭名的太平溪，整治已略見成效。

台東市太平溪左岸近日常聽見清脆的鳥叫聲，1對羽色如藍寶石般的翠鳥情侶檔正忙著捕魚、嬉戲，負責執行太平溪人工溼地計畫的真理大學退休副教授許世宏表示，翠鳥靠獵捕溪澗中的魚蝦維生，牠們願意在此棲息，證明水質淨化獲改善，已經到了翠鳥可以接受的程度。

長期致力於溼地生態研究的許世宏指出，去年接手太平溪人工溼地計畫後，透過每天紀錄建置完整生態資料，以便於在進行等較具干擾性作業時，有所依循。

許世宏以翠鳥、環頸雉等即將進入繁殖季的野鳥為例，有了完整的生態資料，這段期間在可能是鳥類築巢範圍內，就盡量避開除草作業，但是也因顯得雜亂，常遭民眾質疑，也希望大家能諒解。

他強調，太平溪人工溼地未來將朝生態與環境教育結合的方向發展，成為居民休憩、娛樂及生態教學之場所。

太平溪貫穿台東市，家庭汙水及事業廢水皆直接排入溪中，導致下游及出海口水質汙染嚴重，為了整治台東「黑龍江」惡名，台東縣政府7年前在太平溪開封橋下游左岸，利用1.73公頃腹地，以自然生態工法建置人工溼地，經過截流、沉澱、過濾等處理程序，淨化水質。

(中時 )