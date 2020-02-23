許孟哲、趙孟姿去年12月剛登記結婚，立刻又迎來好消息！兩人23日舉行寶寶性別派對，確定暑假將迎接女兒誕生，5566成員兼好友孫協志、王仁甫皆出席派對，成員之一的彭康育（小刀）也送上祝福。孫協志表示：「我也是今天才知道，當然非常開心！已經陸續當了仁甫、小刀，接下來又是孟哲小孩的阿伯，我個人非常樂意當阿伯這件事。」

孫協志感性說：「看到他們這樣，打從心裡感到喜悅。我今天從孟哲跟孟姿臉上真的感受到喜悅，當然孟哲是我感受最深的，從來沒有看過他笑得這麼燦爛、這麼幸福，很替他感到開心。」他也衷心祝福，「希望他們接下來一切都越來越好，恭喜他們！」

小刀則說：「狂賀許孟，歡迎加入56爸爸俱樂部。有女兒的爸爸最幸福，我想我們應該準備8、9月到play hotel去辦迎接小公主加入大家庭的party。」他也不忘對另一好友喊話，「協志快加速！56不能停！」

(中時 )