東海國中方晏芝奪4金，被視為台東田徑界明日之星。（莊哲權攝）

台東縣中小學聯合運動會今天圓滿落幕，來自台東縣最北端的長濱國中楊天福、莊毓晨在5000公尺競走項目中雙破大會紀錄，楊天福只練了1個月就奪金，非常開心；莊毓晨則是每天在難度較高的沙灘上苦練，與4年前的大會紀錄快了17多分鐘；東海國中方晏芝奪4金，被視為明日之星。

台東縣中小學聯合運動會田徑比賽於今天下午圓滿落幕，總計4項5人破大會紀錄，成績將作為代表台東縣參加全中運的參考。

來自長濱鄉的國三學生楊天福之前打籃球，依教練指導改練競走才1個月，就在5000公尺競走以27分59秒奪金，也打破去年關山國中高丞廷保持的34分05秒09紀錄。

而同校國一女生莊毓晨以29分44秒63，打破鹿野國中余綠梅在4年前所創的大會紀錄47分25秒59。莊毓晨說，練競走約半年時間，教練為了強化她的肌力與耐力，都帶她到海邊沙灘苦練，在沙灘走路，雙腳常陷進沙裡，很辛苦，奪得金牌很開心。

另外，東海國中方晏芝在國女組100公尺、200公尺個人競賽，勇奪2面金牌，更在400公尺及1600公尺接力，與隊友合力拿下金牌，今天1天4金到手，被學校視為台東縣田徑明日之星。

總錦標男子部分由台東體中高中部、東海國中、廣原國小拿下，女子部分由台東體中高中部、東海國中及新生國小拿下。

(中時 )