大陸國務院聯防聯控機制23日舉行新聞發佈會，國家能源局煤炭司司長魯俊嶺在會上表示，經過各方面共同努力，全國煤礦復工復產取得明顯成效，疫情對煤炭產量帶來的不利影響目前已經基本消除，復產率達到往年同期水準。

據第一財經引述魯俊嶺說，截至22日，全大陸在產煤礦產能31.7億噸，產能復產率達到76.5％，加上當日產量833萬噸等3個數據都比2月1日增加近一倍。除湖北省以外，其他產煤省均已復工復產，其中河北、安徽等6個省區復工復產率超過90％。

(旺報 )