陸國家能源局：疫情對煤炭產量不利影響已基本消除 18:142020/02/23 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院聯防聯控機制23日舉行新聞發佈會，國家能源局煤炭司司長魯俊嶺在會上表示，經過各方面共同努力，全國煤礦復工復產取得明顯成效，疫情對煤炭產量帶來的不利影響目前已經基本消除，復產率達到往年同期水準。 據第一財經引述魯俊嶺說，截至22日，全大陸在產煤礦產能31.7億噸，產能復產率達到76.5％，加上當日產量833萬噸等3個數據都比2月1日增加近一倍。除湖北省以外，其他產煤省均已復工復產，其中河北、安徽等6個省區復工復產率超過90％。 (旺報 ) #煤炭 #復工 #大陸 #煤礦 #產能 也許您會感興趣 推薦閱讀 閩蘇魯台企 拚3月初全面復工 04:092020/02/19 焦點新聞 美利達山東廠復工 返工率估達七成 04:102020/02/19 證券．權證 力山及帝寶大陸廠收到核准復工通知 正式復工 11:322020/02/19 財經 電子業下周啟動大陸復工潮 04:102020/02/20 產業．科技 巨大、美利達 大陸廠區全復工 04:102020/02/20 證券．權證 永冠-KY宣布江蘇鋼銳接獲復工通知 21日復工 20:212020/02/20 財經 6省市復工逾7成 昆山近100％ 04:092020/02/22 焦點新聞 陸藍領復工進度達56％ 04:092020/02/22 全球財經 鈺齊加碼布局東南亞 衝刺產能 04:102020/02/22 證券．權證 中企聯：陸製造500強企業復工率達97％ 產能利用率約6成 13:142020/02/23 財經 財經熱門新聞 這隻黑天鵝有多毒？專家驚洩2008凶兆 - 財經 老美曝出口驚天數字…北京毀了貿易協議？ - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 太詭異！疫情越高陸股越高 謝金河點出恐怖關鍵 - 財經 慘！美半導體股大屠殺 台積電ADR中槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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