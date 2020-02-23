疫情影響廠商正常運作，政府急於提供資金紓困流動性，恐怕還需要增加提供「律師諮詢」，加緊幫忙廠商解決因斷鏈造成的進出口、供貨及收款異常現象。

有經手商業訴訟的律師事務所，近來接到許多企業客戶來電，請益有關應收帳款問題，主要是新冠疫情的停工、封城等，訂單無法如期履約，怕客戶提告或要求賠償，或是買方資金吃緊，恐怕會倒帳付不出貨款等等的擔憂。

寰瀛法律事務所資深合夥律師黃國銘指出，台灣在亞洲供應鏈中位屬中間材，在目前疫情緊張時候，台商就成了「夾心餅乾中間商」，會同時面臨上游廠商的供料斷貨、下游業者的訂單無法完成，只要疫情沒有緩和、台灣廠商就難以安寢。

索羅思法律事務所律師吳立瑋表示，市場行規有許多對策，防止出口商被買方倒帳，例如把應收帳款賣給銀行，或帳款信用保險，可是企業主都想知道，這場疫情算不算保險的理賠範圍？

黃國銘也說，台灣廠商現在一方面會面對供應商提出「不可抗力證明」，「暫時」免除履行的義務，也就是上游廠商不供貨，也沒責任；另一方面又遇到買方客戶要求依約履行，不知道可不可以如法泡製？

吳立瑋認為，會上門詢問的廠商多數知道，不能什麼都不做，損傷的必定是企業信用，或引來後續訴訟，因此需要和律師仔細請教，甚至部份業者經過此次經驗，了解持續掌握上下游信用風險的重要，開始適度調整貿易的放帳策略。

(工商 )