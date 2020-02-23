發明「剪下、複製、貼上」等指令的美國電腦科學家泰斯勒（Larry Tesler）17日辭世，享壽74歲。

據《中央社》報導，泰斯勒曾經任職過的全錄公司（Xerox）在推特寫道：「剪下、複製、貼上、尋找與取代等指令的發明人，就是全錄的前研究人員泰斯勒。」「你們的工作能比以往輕鬆些，都要歸功於泰斯勒的革命性創意構想…請和我們一起追悼頌揚他。」

泰斯勒出生於紐約布朗克斯區（Bronx），畢業於史丹佛大學（Stanford University），專精人機互動研究領域。

(中時電子報)