發明複製 貼上等指令 電腦科學家泰斯勒74歲辭世 18:232020/02/23 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國電腦科學家泰斯勒（Larry Tesler）17日辭世，享壽74歲。（圖取自維基共享資源網頁；作者Sunnyvale，CC BY 2.0） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 發明「剪下、複製、貼上」等指令的美國電腦科學家泰斯勒（Larry Tesler）17日辭世，享壽74歲。 據《中央社》報導，泰斯勒曾經任職過的全錄公司（Xerox）在推特寫道：「剪下、複製、貼上、尋找與取代等指令的發明人，就是全錄的前研究人員泰斯勒。」「你們的工作能比以往輕鬆些，都要歸功於泰斯勒的革命性創意構想…請和我們一起追悼頌揚他。」 泰斯勒出生於紐約布朗克斯區（Bronx），畢業於史丹佛大學（Stanford University），專精人機互動研究領域。 (中時電子報) #美國 #電腦 #科學家 #泰斯勒 #Larry Tesler #辭世 #複製 #貼上 #指令 #發明 也許您會感興趣 推薦閱讀 怕陸山寨 美擬停售LEAP-1C發動機 04:092020/02/19 焦點新聞 復工難 影響美企供應鏈 04:102020/02/19 財經焦點 055大驅成假想敵 美擬10年磨一艦 04:092020/02/21 焦點新聞 美髮夾彎 將准奇異引擎售陸 04:092020/02/21 焦點新聞 美國第一次在台灣買樓！「天母新美齊AIT」今年底交屋 10:432020/02/21 財經 韓裔科學家開發出武漢肺炎疫苗 將動物實驗 17:212020/02/21 國際 穀物價格疲弱，不提供新補助 美農民破產情況恐更嚴重 04:092020/02/22 全球財經 日職》王柏融2支二壘打 歸功小笠原的指令 18:142020/02/22 體育 疫情嚇不跑買房民眾 房市將成美經濟亮點 04:092020/02/23 全球財經 當美國公民福利佳？過來人勸：不快活 16:212020/02/23 日常 國際熱門新聞 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 經營炸豬排店 日新冠確診者自願公布店名 讓消費者安心 - 國際 南韓新冠肺炎疫情上調至最高級別預警！高中以下延後1周開學 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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