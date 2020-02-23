土耳其與伊朗邊境地區今天發生芮氏規模5.7地震。土耳其內政部表示，至少已有8人喪生，包括3名兒童；21名傷者有8人情況危急；搜救團隊持續搜救「許多」受困民眾。

據美國地質調查所（USGS），當地時間上午8時53分（台北時間下午1時53分）發生的這起地震規模為5.7，震源深度為6.4公里。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）指出，這起地震震央位於伊朗霍伊（Khoy）。AFAD起先公布這起地震規模為5.7，後來上修為5.9。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，上百公里外的東部城巿萬恩（Van）也可感受到震央在伊朗西北部的這起地震。土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）表示，多棟建物受損，「許多」民眾受困瓦礫堆下，AFAD的搜救團隊已馳赴災區進行援救。

位在土耳其和伊朗邊境的格連雷爾村（Gelenler）村長杜蘭（Ferhat Tulan）告訴土耳其新聞台NTV，全村80間房屋有超過一半已遭摧毀，格連雷爾村沒有傷亡。但是附近鄂茲皮納爾村（Ozpinar）有5、6人罹難。這些村落的建物大多是用泥磚蓋成。

官方媒體土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）的畫面可以看到，災區部分用空心磚蓋的房屋完全倒塌；主要以石塊搭建的其他建物嚴重毀損，有的牆面開裂、有的失去部分外牆。民眾正徒手接力搬開石塊，似乎有人受困。許多驚恐的婦女和兒童站在堆有厚厚白雪的受損建物外。

根據AFAD，這起地震後，相同地區又發生兩起規模3.9和一起3.8的地震。另外，土耳其中部康雅（Konya）今天凌晨則發生規模4.5地震，這起地震未傳傷亡或災損。

土耳其東部艾拉齊省（Elazig）於1月24日發生規模6.8強震，造成41人喪生、逾1600人受傷、數百棟房屋倒塌或毀損。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一。其中，北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）是安那托利亞板塊和歐亞大陸板塊之間的右移斷層，為土耳其最具破壞潛力的斷層線。

北安那托利亞斷層1999年8月17日發生錯動，引發規模7.4強震，長達37秒地震造成馬爾馬拉海地區（Marmara region）的柯加里省（Kocaeli）、伊斯坦堡省、布爾薩省（Bursa）、薩卡里亞省（Sakarya）、雅洛瓦省（Yalova）約1萬8000人死亡、逾4萬3000人受傷，是當地自1939年以來傷亡最慘重的災難。

1999年馬爾馬拉海地區強震約3個月後，毗鄰薩卡里亞省的迪茲杰省（Duzce）同年11月12日發生規模7.2強震，造成845人喪生、近5000人受傷。

另外，2019年8月8日，西南部丹尼茲利省（Denizli）發生規模5.8地震，造成34人受傷、473棟建物毀損。

(中央社)