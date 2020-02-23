本周星座運勢來到水星逆行第二周，太陽進入了雙魚座，加上海王星三顆星互相作用，星座專家許睿光表示，這時候不適合外出，非常適合將過去整理一番，也許會有意外收穫。火象星座會感覺到比較慵懶，買東西談戀愛的機會變多；土象星座因火星和天王星能量加持，工作、事業運增強。
運勢大旺：
●雙魚 ♓️ 心想事成 好運當頭
●水瓶 ♒️ 貴人帶財 歡喜豐收
●射手 ♐️ 正財走旺 努力衝刺
●牡羊 ♈️ 事業發光 長官加持
運勢平穩：
●雙子 ♊️ 充滿靈感 點石成金
●處女 ♍️ 投資運旺 工作得利
●獅子 ♌️ 職場互助 互相得利
●天秤 ♎️ 家運擴展 職場吃香
要注意：
●巨蟹 ♋️ 貴人帶旺 談判協商
●魔羯 ♑️ 能量大旺 注意家人相處
●金牛 ♉️ 長輩主管 注意溝通
●天蠍 ♏️ 伴侶合夥 用愛包容
➤加碼
財運最旺：射手 ♐️
桃花最旺：牡羊 ♈️
事業最旺：魔羯 ♑️
(中時電子報)
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