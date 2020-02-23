本周星座運勢來到水星逆行第二周，太陽進入了雙魚座，加上海王星三顆星互相作用，星座專家許睿光表示，這時候不適合外出，非常適合將過去整理一番，也許會有意外收穫。火象星座會感覺到比較慵懶，買東西談戀愛的機會變多；土象星座因火星和天王星能量加持，工作、事業運增強。

運勢大旺：

●雙魚 ♓️ 心想事成 好運當頭

●水瓶 ♒️ 貴人帶財 歡喜豐收

●射手 ♐️ 正財走旺 努力衝刺

●牡羊 ♈️ 事業發光 長官加持

運勢平穩：

●雙子 ♊️ 充滿靈感 點石成金

●處女 ♍️ 投資運旺 工作得利

●獅子 ♌️ 職場互助 互相得利

●天秤 ♎️ 家運擴展 職場吃香

要注意：

●巨蟹 ♋️ 貴人帶旺 談判協商

●魔羯 ♑️ 能量大旺 注意家人相處

●金牛 ♉️ 長輩主管 注意溝通

●天蠍 ♏️ 伴侶合夥 用愛包容

➤加碼

財運最旺：射手 ♐️

桃花最旺：牡羊 ♈️

事業最旺：魔羯 ♑️

睿光談星座 2020/02/23~02/29 每週星座運勢

(中時電子報)