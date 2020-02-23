新冠肺炎風暴讓血庫鬧血荒，彰化縣福興東區扶輪社辦捐血活動使出送口罩妙招，掀起熱血沸騰，9點半才開始活動，卻從清晨4點多，就有人來排隊，讓人傻眼沒見過捐血這麼熱的，「怕是口罩荒比血荒還嚴重啊！」
彰化縣福興東區扶輪社年年辦捐血，疫情升溫本想暫停，經過討論後決定如期舉行，加碼捐血送口罩等物資，掀起熱血響應，天一亮就已經隊伍綿延了，9點主辦趕緊發號碼牌，200號、10分鐘發完，讓等待空檔，可以先歇歇，外地人逛逛鹿港風情。
縣長王惠美也到現場，表示現在是過渡期，政府加緊腳步趕工口罩產量，也希望鄉親正確地使用口罩。福興東區扶輪社是由鹿港福興地區企業家第二代新創立，除了捐血活動，也捐贈15個社區每個月20斤豬肉、25斤雞肉，讓長者在社區照顧關懷據點快樂用餐。
福興東區扶輪社長許書林表示，半年前開始籌備這次活動，社友捐各式物資，如鹿港古早味特色點心張大衛鹹蛋糕、保久乳、延長線、乳液、衛生紙、火災偵測器等，口罩做為贈品是個意外，始料未及啊。
捐血掀起轟動也引爆網友們熱烈討論，上午就在臉書呼籲如果是拿口罩就別來排了，「希望量力而為，凌晨4點就來排，別捐血完暈了」「哈哈哈！人性啊！畢竟口罩太缺了」。
有趣的是一邊排隊捐血領口罩，和衛生局排隊買口罩交鋒了，東區扶輪社安排人力進行酒精殺菌消毒及體溫量測作業，讓參與捐血有最好的防護。
(中時 )
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