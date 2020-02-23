海軍某艦隊曹姓上尉戰系長涉嫌對女下屬性騷擾，藉飯局時摟腰、拉手、強吻，甚至回到船艦上時，把女下屬叫進住艙強吻撫摸，造成女下屬心理受創。高雄地院依妨害性自主罪、陸海空軍刑法，判曹男拘役30天、6月，得易科罰金。

判決指出，2018年3月曹男與所屬單位同仁一起到基隆某家KTV聚餐後，返回艦隊路上，趁女下屬不注意、摟住其腰部，女下屬當場不知所措。

事隔幾日，曹男與單位同仁在基隆廟口夜市的熱炒店聚餐，席間藉故2次伸手拉女下屬的手臂，遭女下屬不悅甩開。曹男甚至趁著女下屬陪另一名女性同事上廁所之際，在女廁門口偷襲親吻女下屬的臉頰。

當晚返回艦上後，曹男藉故關心、進入女下屬就寢的船艙，又強拉女下屬手臂及強吻。女下屬抵抗後，竟被曹男叫進自己的船艙內洽談。曹男這次更肆無忌憚地將女下屬強押在內物櫃上、強吻她的臉頰、耳朵和嘴巴，甚至把手伸進女下屬內衣摸背。女下屬驚嚇之餘推開曹男、逃出船艙，向澎湖憲兵隊報案。

多名證人在法庭上指稱曹男筵席間並沒有喝醉，曹男則辯稱一時失慮才做出不當舉動，坦承犯行，案發後已退役。海軍艦隊調查報告也指出，女下屬事後心理受創，在船艙內習慣鎖門，對於突如其來的進入之舉會顯露驚慌。

法官依性騷擾防治法判曹男拘役30天、得易科罰金。另依現役軍人犯強制猥褻罪，判曹男6月、得易科罰金。考量曹男事後與女下屬和解、須賠償36萬元，可緩刑2年。

(中時 )