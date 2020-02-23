潘裕文、周定緯、盧學叡、許仁杰22日在台北Legacy舉行的「喔！大樂團」演出中合體，四人過去自《超級星光大道》出身，私下四人感情相當好也被譽為「星光四帥」，回顧上次竟是在2008年hito流行音樂頒獎典禮合體，睽違12年再度同台，讓許多粉絲相當感動。

許仁杰（左起）、潘裕文、周定緯、盧學叡合體演出。（喔大樂團提供）

自虧是舞蹈幼幼班的潘裕文，在「喔！大樂團」演出中挑戰唱跳。（喔大樂團提供）

原本就是「喔！大樂團」演出固定班底的潘裕文，過去曾參與二、三屆演出，今年第四屆特地找來好友一同共襄盛舉，更首度挑戰「唱跳」，由擅長舞曲的周定緯編舞，但礙於各自工作忙碌，無法有太多時間相聚練舞，自虧是「舞蹈幼幼班」的潘裕文也央求周定緯拍攝「定緯老師solo版」影片，四人更在群組中密集討論舞步及練團演出細節。

過去總認為自己像「肢障」的潘裕文，在去年第三屆「喔！大樂團」中就挑戰〈對你愛不完〉等舞曲，他坦言首度接下唱跳任務，「內心覺得很負擔，就怕跳錯被看出來」，但透過專業舞蹈老師指導下也順利完成；今年和好友穿上花襯衫，挑戰兄弟本色〈FLY OUT〉及草蜢〈寶貝對不起〉、〈失戀陣線聯盟〉等，讓台下歌迷全嗨翻，他也開心說「從幼幼班變小班」。

潘裕文（右）力邀昔日「星光」戰友盧學叡（左）等一同演出。（喔大樂團提供）

潘裕文在「喔！大樂團」演出中挑戰唱跳。（喔大樂團提供）

許仁杰近期忙拍攝民視《多情城市》，而潘裕文原規劃2月舉行「彼得潘的歌唱世界」歌唱講座，因疫情影響延至5月3日舉行，此外包括多場春酒活動也因而取消，熱愛畫畫的他利用時間鑽研畫作，期待新的一年有機會能開個人畫展，預計下半年有全新音樂計畫推出，並期許疫情趕緊平復。

(中時 )