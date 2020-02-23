新冠病毒可透過蚊子傳播？世衛組織闢謠並無證據 18:492020/02/23 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 世衛組織澄清，新冠病毒可透過蚊子傳播為傳言，目前並無證據。（取自鳳凰網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）22日網上澄清，迄今並無任何資訊或證據顯示，新冠病毒（COVID-19）可透過蚊子傳播；或吸入下水道或排水溝裡的空氣，將會感染新冠病毒。 世衛組織22日透過社群網站回應外界傳言：有關蚊子、下水道或排水溝裡空氣，目前並無證據顯示，兩者為新冠病毒的傳播途徑；同時對於「買東西付現金是否會導致感染新冠病毒」一事，世衛組織也表示，現有證據顯示，新冠病毒主要透過接觸、飛沫傳播，因此建議觸碰現金或硬幣表面後，應及時洗手。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (旺報 ) #病毒 #新冠 #傳播 #蚊子 #下水道 #排水溝 #世衛 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情何時退？命理師一張籤詩洩玄機 00:032020/02/19 娛樂 揭日本防疫漏洞反害友人遭公審 歐陽靖：相當抱歉 10:302020/02/19 娛樂 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 力挺！日疫情逐漸影響東京奧運 川普：考慮參加 17:102020/02/19 國際 王以路憂女兒體弱多病 疫情間待在家抗戰 17:512020/02/19 娛樂 于美人印度朝聖祈福 宴客前先報旅遊史 18:202020/02/19 娛樂 新冠疫情 帶給阿里巴巴兩大衝擊 22:472020/02/19 財經 計程車生意掉一半 韓國瑜允協助 11:562020/02/20 生活 再求援！譚德塞：新冠肺炎2千死 請國際捐180億防疫 13:092020/02/20 國際 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 兩岸熱門新聞 武漢29歲女醫師 染新冠肺炎病逝 - 兩岸 - 旺報 豪宅男「自吞退燒藥」遭醫逼問 成公主號返港首例確診 - 兩岸 新冠病毒可透過蚊子傳播？世衛組織闢謠並無證據 - 兩岸 - 旺報 大陸防疫推10措施：湖北一線醫護薪水提高2倍 - 兩岸 為何大陸量腕溫？ 台灣網友：原來如此 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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