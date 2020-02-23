世界衛生組織（WHO）22日網上澄清，迄今並無任何資訊或證據顯示，新冠病毒（COVID-19）可透過蚊子傳播；或吸入下水道或排水溝裡的空氣，將會感染新冠病毒。

世衛組織22日透過社群網站回應外界傳言：有關蚊子、下水道或排水溝裡空氣，目前並無證據顯示，兩者為新冠病毒的傳播途徑；同時對於「買東西付現金是否會導致感染新冠病毒」一事，世衛組織也表示，現有證據顯示，新冠病毒主要透過接觸、飛沫傳播，因此建議觸碰現金或硬幣表面後，應及時洗手。

(旺報 )