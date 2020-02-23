中國大陸院士鍾南山今（23）日在廣州跟馳援荊州的廣東醫療隊遠程會診時透露，國家藥品監督管理局今天已新批了兩個試劑盒，將有助於鑒別流感和新冠肺炎病毒。

根據《廣州日報》報導，鍾南山院士指出，現在美國流感大流行，而且病例遠遠高過新冠肺炎病例，而中國大陸也有流感的情況，鑑別新冠肺炎與流感將是當務之急。

鍾南山表示，還批准了兩個比較合格的抗體試劑盒。這兩種試劑盒都是採用的膠體金法，能夠測出患者體內的lgM抗體，在患者感染的第7天或發病的第3天就能夠檢測出lgM抗體，對患者進一步的確診很有幫助。

鍾南山指出，「特別是對湖北能夠很快的鑒別病人做出一個很好的診斷。這樣的話能夠幫助我們很快的將正常人和有病的分開」。

在發言最後，鍾南山說：「今天是禮拜天了，其實基本沒什麼禮拜幾。就向大家做一個問候，希望疫情走勢像我們預料的那樣，繼續往下一點。」

(中時電子報)