有小朋友第一次體驗擲筊文化，就運氣超旺連得3聖筊進入複賽（戴上容攝）

新北燈會23日特別舉辦「千人擲筊大賽」活動，並與主燈「新北十景」烘爐地土地公相呼應，23日不到中午，現場擠滿試手氣人潮，經過二回合激烈交戰，連續擲得10個聖筊的王女士等前10名幸運兒，開心抱回總價值10萬元的iPad Air、掃地機器人、40吋液晶電視等大獎。

擲筊大賽23日於新北都會公園舉辦，許多民眾相約全家人來挑戰，有小朋友第一次體驗擲筊文化，就運氣超旺連得3聖筊進入複賽，還有人拿到筊杯口中唸唸有詞，希望土地公保佑，卻是擲一筊慘遭淘汰。現場擲筊聲、歡呼聲、加油聲不斷，熱鬧滾滾。

前10名優勝者並分別由包青天、中和南山福德宮、板橋埔墘福德宮、三重同仁宮代表頒發總價值10萬元的iPad Air、掃地機器人、40吋液晶電視等大獎，多位獲獎人都直說土地公有保佑。奪得第一名三重王女士表示，剛好和家人來逛燈會參加比賽，她說平日就有拜拜，這次手氣超旺，令她雀躍不已。

民政局長柯慶忠也特地裝扮成「包青天」，大小朋友倍感親切搶著要拍照合影。柯慶忠表示，新北各土地公廟長期推動公益慈善，新北燈會各項防疫措施也不馬虎，每位排隊參賽民眾都先測量額溫、手部消毒清潔，參賽民眾都能配合。

此外，每位參賽者都獲贈新北特別版「包公小提燈」，入圍前100名者再加贈新北宗教文創品「獅子大開口」，大家開心好康遊逛燈會，等待晚間樂團之夜精彩演出。 24日仍有「擲筊送烘爐地發財金」，邀民眾一起「博杯」。

(中時 )