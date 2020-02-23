台北市長柯文哲。（資料照片）

對於新冠肺炎第24例確診在北部一事，台北市長柯文哲說他也不知道，陳時中批評這樣會害到其他縣市首長，台北市副市長黃珊珊說她自己是總指揮、才是唯一知道的人。國民黨台北市議員王鴻薇則質疑，柯文哲真的不知道第24例嗎？黃珊珊回答令人傻眼！

北部一名60多歲女性日前確診武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心21日宣布她的20多歲外孫女、40多歲小女兒都確診，兩人2月11日曾到醫院探病，感染源調查中，兩人皆無國外旅遊史，目前還未找到感染源，導致近來許多人都希望指揮中心能夠公開婦人相關出沒區域、足跡等。

根據《中央社》報導，民眾關心第24例「北部」確診案例在哪？對此，台北市長柯文哲22日回應媒體聯訪時說，「我也不知道」。

報導指出，柯文哲一席話惹怒指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，他今天晚間接受電話聯訪表示，根據「傳染病防治法」，地方衛生單位接到傳染病通知時，第一時間就是迅速檢驗或調查來源，接著報告首長和中央主管機關。

陳時中說，現在通報系統都很完整，加上事態緊急，相關通報都會同時給地方和中央主管機關，以便兩邊盡快展開疫情調查、消毒等防疫作為。正因如此，地方首長應該是最先知道的，且不論個案在哪個縣市都不影響防疫。

陳時中批評，若有縣市首長公開表明「不是我」，那就代表個案在其他縣市，反而會害到其他縣市首長，現在正值防疫關鍵期，呼籲縣市首長扛起責任，和中央合作防疫。

另外，台北市副市長黃珊珊23日主持防疫教育訓練，對於武漢肺炎第24病例，黃珊珊表示她才是唯一知道的人、但不會將訊息全盤告知市長柯文哲；中央只說病例在北部，會造成困擾。

國民黨台北市議員王鴻薇則質疑，柯P真不知道嗎？如果黃珊珊所言為真，柯P太離譜；如果黃珊珊所言為假，有這個必要嗎？黃珊珊回答令人傻眼！

(中時電子報)