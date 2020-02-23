台南柳營區雙營農場主人沈東林在柳營外環道路旁開設得來速良心水果攤。（劉秀芬攝）

台南柳營區雙營農場主人沈東林在柳營外環道路旁開設得來速良心水果攤。（劉秀芬攝）

台南柳營區雙營農場主人沈東林在柳營外環道路旁開設得來速良心水果攤，補貨時遇到客人請他割新鮮香蕉來賣。（劉秀芬攝）

台南柳營區雙營農場主人沈東林在柳營外環道路旁開設得來速良心水果攤，補貨時遇到客人請他割新鮮香蕉來賣。（劉秀芬攝）

買水果的客人在留言簿上記下數量，或是跟他訂貨。（劉秀芬攝）

台南柳營外環道路雙營農場旁有一處得來速良心水果攤，不僅無人看管，也沒有訂價，全由客人自己決定拿多少、付多少錢，停車選貨投錢1分鐘完成，去年11月開張以來，已累積不少固定客戶，尤其在新冠肺炎疫情蔓延時期，部分民眾不想到市場人擠人，因此也多了不少顧客。

「開飯店就不怕人家吃，我的出發點是以水果交朋友。」今年67歲的下營農夫沈東林，務農大半輩子，也從事代耕業務，兒女都在北部教書，他感嘆許多農夫會種不會賣，尤其格外品賣不到好價錢或賣不出去，因此他思考很久，決定設一個得來速良心水果攤試水溫，先打開知名度，再幫農民賣格外品。

沈東林在柳營外環道路旁買了幾分地，先種牧草、堆草養地1年，再以自然農法種香蕉、木瓜、樹豆，完全不用農藥化肥。他還花了近60萬買貨櫃、買架子、整地、製作招牌，去年11月得來速良心水果攤正式開張。

由於水果攤就在新營往柳營的外環道上，許多人上下班經過時都很好奇，停下來查看，但看到無人看管又沒訂價，反而怯步，初期效果並不好，但3個月下來，也有許多忠實顧客，大家也會在留言簿上鼓勵沈東林，還有人在攤位上留下大白柚送他。

一名陳小姐表示，下班後會經過這處水果攤，原本看沒有標價還不敢買，但因為停車方便，因為沒人看管，挑選水果沒有壓力，看別人自在投錢，她也成為忠實客戶。沈東林說，由於每個人對水果品質與價值要求標準不同，因此他才採無訂價方式銷售。

沈東林說，很多人預言他做不了兩個月，但現在已經撐過3個月了，而且也開始幫其他小農賣蔬果格外品，還有客人願意幫他找物流車。他的目的不是要賺錢，而是希望讓消費者停下來購買，期望能帶動風氣，或許能變成假日小農市集或是農產品集散地。

(中時 )