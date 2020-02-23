台南柳營外環道路雙營農場旁有一處得來速良心水果攤，不僅無人看管，也沒有訂價，全由客人自己決定拿多少、付多少錢，停車選貨投錢1分鐘完成，去年11月開張以來，已累積不少固定客戶，尤其在新冠肺炎疫情蔓延時期，部分民眾不想到市場人擠人，因此也多了不少顧客。
「開飯店就不怕人家吃，我的出發點是以水果交朋友。」今年67歲的下營農夫沈東林，務農大半輩子，也從事代耕業務，兒女都在北部教書，他感嘆許多農夫會種不會賣，尤其格外品賣不到好價錢或賣不出去，因此他思考很久，決定設一個得來速良心水果攤試水溫，先打開知名度，再幫農民賣格外品。
沈東林在柳營外環道路旁買了幾分地，先種牧草、堆草養地1年，再以自然農法種香蕉、木瓜、樹豆，完全不用農藥化肥。他還花了近60萬買貨櫃、買架子、整地、製作招牌，去年11月得來速良心水果攤正式開張。
由於水果攤就在新營往柳營的外環道上，許多人上下班經過時都很好奇，停下來查看，但看到無人看管又沒訂價，反而怯步，初期效果並不好，但3個月下來，也有許多忠實顧客，大家也會在留言簿上鼓勵沈東林，還有人在攤位上留下大白柚送他。
一名陳小姐表示，下班後會經過這處水果攤，原本看沒有標價還不敢買，但因為停車方便，因為沒人看管，挑選水果沒有壓力，看別人自在投錢，她也成為忠實客戶。沈東林說，由於每個人對水果品質與價值要求標準不同，因此他才採無訂價方式銷售。
沈東林說，很多人預言他做不了兩個月，但現在已經撐過3個月了，而且也開始幫其他小農賣蔬果格外品，還有客人願意幫他找物流車。他的目的不是要賺錢，而是希望讓消費者停下來購買，期望能帶動風氣，或許能變成假日小農市集或是農產品集散地。
(中時 )
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