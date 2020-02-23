我國出現第27、28例確診個案，指揮中心定調為國內第三起「零星社區感染」案例，指揮官陳時中更強調，白牌司機已經找到來源，僅剩2例追查中。國衛院特聘研究員蘇益仁則質疑，美國疾管署CDC對國內主動宣布，已經出現社區傳播的風險，反觀台灣卻傾盡人力，舉國調查感染來源，只為了證實不是社區感染，「結果每講一次，隔兩、三天又出現一例，有意義嗎？」他強調，現在應該要超前部署，及早因應社區感染時的人力整備工作，否則要像現在三起個案都沒有出現院內醫護感染的「奇蹟」，很難持續下去。

曾參與抗煞，前衛生署疾管局長、國衛院特聘研究員蘇益仁表示，他表示，社區感染的意義就是感染源不明，有可能會傳播出去，而目前發生的三起家庭群聚感染個案，都不是一開始正規程序發現，甚至最後27例80歲老翁還是結核病時擴大通報溨撈出來，等於就是漏網之魚，「如果說一開始防疫有效，那為何確診者還一個一個跑出來？」

因此，蘇益仁表示，既然已經發生三起案件（案19白牌司機、案24兩年無出國史老婦、案27無出國史80歲老翁），防疫應該要升級，從政治經濟整體考量來看，而不是像現在，舉國防疫都在進行精緻的疫情調查，他質疑一例、兩例可以做，那未來五例、十例，越來越忙也有辦法這樣追嗎？

蘇益仁指出，就像美國從鑽石公主號上本有14名陽性，下船返國者中後來又採驗出4個陽性，再加上3名從武漢回來的，美國CDC因此主動宣布「美國已經進入社區傳播的可能風險」，台灣呢？這三例這麼明顯了！

「防疫第一個法則，要守住」，蘇益仁說，這三例已經很明顯，而既然已經這樣，就要趕快預防，超前部署，而不是現在退後來專門注意感染源頭，即使都找到來源，難道要每隔兩、三天後就跑出「社區零星個案」然後不停爭論下去嗎？

蘇益仁提到，目前每一例個案都有上百名醫護的接觸史，這三例家庭群聚共隔離的三百多個民眾，且他們都有住過加護病房，也有用呼吸噴霧裝置，都是在高溫下的醫療環境，若有用插管就更危險，等於幾百個醫護都暴露在高風險環境中工作，至今卻都沒有感染，只能說是「奇蹟」。

蘇益仁表示，台灣應該盡快超前部署，四月將很快面臨大陸武漢封城解禁，以及世界衛生組織解除旅遊禁令，屆時可能會有很大陸人大舉來台，只有提高到國安層級，才有辦法因應這兩大挑戰。

(中時 )