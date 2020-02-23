有妨害性自主前科的蔡男死性難改，2016年底以手機交友軟體約出高雄兩名未成年姐妹花，他開車載著兩姐妹到台南遊玩兩天，大玩3P性愛，兩女在外遊蕩遭警發現，意外發現這起離譜案件，蔡男落網後，2審法官依照對幼女性交罪判他5年刑期。

25歲蔡男有妨害性自主前科，2016年12月底還在緩刑期間，他以手機交友軟體認識高雄的13歲A女，兩人大談網路戀情。

兩人不久後相約見面，蔡男開車從台南直奔高雄，A女赴約時並帶著12歲的妹妹B女一同出現，兩姐妹竟決定翹家，上蔡男的車一同到台南遊玩兩天。當晚就在台南開房，3人同宿。

A女向蔡男謊稱就讀高一，即使如此，蔡男明明可判讀她未成年，仍明知故犯，在旅館內與兩姐妹先喝酒作樂，隨後先與妹妹、再與姐姐發生關係。隔天出遊，蔡男當著姐姐的面，在車上後座再與妹妹發生關係。

食髓知味的蔡男更大膽，接著連續兩晚在旅館內先後性侵姐妹，並大膽提出3Ｐ請求，即使姐妹花表明不願，他仍強行性侵得逞。

翹家的未成年兩姐妹在第3天旅館退房後，在超商內被警方查獲，意外曝光這起未成年姐妹花妨害性自主事件，案經台南高分院審理，雖然蔡男已賠償姐妹各20萬取得和解，2審法官仍依照幼女性交罪判蔡男5年有期徒刑。

(中時 )