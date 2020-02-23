▲清境觀光協會理事長交接與會主要貴賓，右南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎、左台灣民宿協會理事長彭成裕、左2中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田。（協會提供／楊樹煌南投傳真）

▲清境觀光協會新任理事長與理監事就職典禮會場與列席貴賓。（協會提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣清境觀光協會今22日於清境老英格蘭莊園舉行第7、8屆理事長交接及理監事授證典禮，原任理事長魏振宇在縣府觀光處長王源鍾的監交下，將印信交給新任理事長蔣政緯接任，未來將為清境觀光發展展開全新的樂章。

清境觀光協會新卸任理事長交接典禮，除觀光處長王源鍾，中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎、台灣民宿協會理事長彭成裕、仁愛鄉代會副主席蕭傳吉……等各觀光產業界及地方民代都應邀到場觀禮，場面熱鬧。

主持監交的縣府觀光處長王源鍾在會中肯定即將卸任的理事長魏振宇，在7年多的任期間，致力為清境觀光發展所付出的奉獻，讓清境成為台灣高山旅遊的指標景區，並全力推動合歡山成為國際認證之暗空公園，今年更獲得觀光界最高榮譽-交通部觀光局頒給熱心觀光產業團體，功績卓著，並也祝福新任理事長蔣政緯與新任理監事團隊，在觀光旅遊寒冬下，再創嶄新旅遊氣象。

接任清境觀光協會新任理事長的蔣政緯，經營清境西雅圖渡假山莊多年，他在就職中除感謝魏前理事長與協會先進長年來的貢獻，未來將會匯集各會員的建言，持續擔任產官學界溝通的橋梁，有信心可帶領新任理監事團隊，加強高山旅遊產業的各項發展，再創合歡山清境景區的新榮景。

清境觀光協會第8屆新任理監事與會務幹部，理事長蔣政緯；副理事長徐子昇、郭信良；理事何文宏、施欣雨、賴寶芬、魯文印、楊亦庭、張承惠；常務監事張宏毅；監事楊為杰、林瑞文；總幹事林宏哲。

(中時 )