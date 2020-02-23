南韓新冠肺炎疫情上調至最高級別預警！高中以下延後1周開學 19:062020/02/23 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南韓新冠肺炎疫情上調至最高級別預警！全國高中以下延後1周開學。（資料照／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓新冠肺炎確診病例今天累計至602例，眼看疫情擴大，南韓教育部宣布，全國幼稚園、國高中小延後1周開學至3月9日。 據《韓聯社》報導，南韓政府23日正式發佈新型冠狀病毒（COVID-19）疫情最高級別「嚴重」預警，並設中央災難安全對策本部，加大防疫力度。 同時，政府還決定將全國幼兒園、中小學等各級學校2020學年的開學日期從3月2日推遲至3月9日。這是教育部長官第一次根據《關于預防和管理傳染病的法律》行使「命令休課權」，而也是全國所有學校第一次延後開學。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #新冠肺炎 #新型冠狀肺炎 #南韓 #延後開學 #預警 #嚴重預警 也許您會感興趣 推薦閱讀 美電偵機現身南海 為羅斯福號探路 04:092020/02/19 焦點新聞 《商情》觀望氣氛濃，周四紐約期棉微漲 10:002020/02/21 財經 《店頭市場》樂意傳播3月4日創櫃板登錄前籌資 13:072020/02/21 財經 《國際產業》配合防疫指示，本田：武漢廠復工延至3月11日 15:062020/02/21 財經 甩開皇家2字 哈利梅根徹底脫英 09:472020/02/22 國際 新冠肺炎預警 南韓仍維持警戒級別 15:282020/02/22 國際 神劇《想見你》回歸螢幕 中天3月1日起連播2天 14:472020/02/22 娛樂 單日爆增229人 確診患者增至433例！新冠疫情失控 南韓全境淪陷 04:102020/02/23 國際大事 《翻爆旺旅遊》粉色風暴!寶島賞櫻祕境曝光 11:012020/02/23 旅遊 韓總統文在寅：新冠肺炎疫情提升至最高級別 16:392020/02/23 國際 國際熱門新聞 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 南韓新冠肺炎疫情上調至最高級別預警！高中以下延後1周開學 - 國際 經營炸豬排店 日新冠確診者自願公布店名 讓消費者安心 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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