南韓新冠肺炎確診病例今天累計至602例，眼看疫情擴大，南韓教育部宣布，全國幼稚園、國高中小延後1周開學至3月9日。

據《韓聯社》報導，南韓政府23日正式發佈新型冠狀病毒（COVID-19）疫情最高級別「嚴重」預警，並設中央災難安全對策本部，加大防疫力度。

同時，政府還決定將全國幼兒園、中小學等各級學校2020學年的開學日期從3月2日推遲至3月9日。這是教育部長官第一次根據《關于預防和管理傳染病的法律》行使「命令休課權」，而也是全國所有學校第一次延後開學。

(中時電子報)