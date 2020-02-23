深圳市人大常委會2月21日舉行立法座談會，就《特區全面禁止食用野生動物條例（草案）》（以下簡稱條例草案）向市政府相關部門及專家徵求意見。根據條例草案，為了堅決革除濫食野生動物的陋習，從源頭上控制重大公共衛生風險，保障公眾身體健康與生命安全，深圳將全面禁止食用野生動物。

條例將制定頒佈《特區可食用動物名錄》，並明確規定，任何人不得食用或者組織食用《名錄》以外的動物及製品。根據條例草案，《特區可食用動物名錄》如下：

一：人工飼養的陸地動物：豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿、鵪鶉

根據條例草案，違反規定食用《名錄》之外的動物，將被處以500—5000（人民幣，下同）的罰款，組織食用者處以5000—50000元的罰款，違法生產經營者，除罰款外，依法吊銷相關許可證，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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(旺報 )