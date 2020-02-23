23日位於湖南長沙黃興路的一家網紅奶茶店復工開業，奶茶控紛紛慕名而來，排起近百公尺的長長人龍。排隊的顧客需彼此間隔1.5公尺，進行點飲料、取餐時，均需進行體溫測量與手部消毒。

此家網紅奶茶店復工開業，隨即吸引眾多顧客上門。工作人員除在隊伍中舉起指示牌、在地面上貼好間距1.5公尺的黃色排隊地標外，並逐一為顧客量體溫、手部消毒。由於排隊人數眾多，顧客平均需等待近2小時才能買到奶茶。

(旺報 )