長沙網紅奶茶店復工 吸引百米排隊人龍 19:292020/02/23 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長沙網紅奶茶店23日復工營業，吸引百米排隊人龍。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 23日位於湖南長沙黃興路的一家網紅奶茶店復工開業，奶茶控紛紛慕名而來，排起近百公尺的長長人龍。排隊的顧客需彼此間隔1.5公尺，進行點飲料、取餐時，均需進行體溫測量與手部消毒。 此家網紅奶茶店復工開業，隨即吸引眾多顧客上門。工作人員除在隊伍中舉起指示牌、在地面上貼好間距1.5公尺的黃色排隊地標外，並逐一為顧客量體溫、手部消毒。由於排隊人數眾多，顧客平均需等待近2小時才能買到奶茶。 (旺報 ) #顧客 #復工 #茶店 #網紅 #消毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 美利達山東廠復工 返工率估達七成 04:102020/02/19 證券．權證 疫情中心 耳溫38度額溫37.5度 算發燒 04:102020/02/19 生活新聞 誓擋病毒於境外 八斗子大消毒 04:102020/02/19 地方新聞 力山及帝寶大陸廠收到核准復工通知 正式復工 11:322020/02/19 財經 巨大、美利達 大陸廠區全復工 04:102020/02/20 證券．權證 防疫利器 醫院引進全球唯一 智駕消毒機器人 01:332020/02/20 地方新聞 宣導計程車消毒 南投副縣長上陣 04:102020/02/20 地方新聞 開學在即 花蓮227校全面消毒 04:102020/02/21 地方新聞 6省市復工逾7成 昆山近100％ 04:092020/02/22 焦點新聞 中企聯：陸製造500強企業復工率達97％ 產能利用率約6成 13:142020/02/23 財經 兩岸熱門新聞 武漢29歲女醫師 染新冠肺炎病逝 - 兩岸 - 旺報 豪宅男「自吞退燒藥」遭醫逼問 成公主號返港首例確診 - 兩岸 為何大陸量腕溫？ 台灣網友：原來如此 - 兩岸 新冠病毒可透過蚊子傳播？世衛組織闢謠並無證據 - 兩岸 - 旺報 大陸防疫推10措施：湖北一線醫護薪水提高2倍 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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