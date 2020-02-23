租來千萬小牛藍寶堅尼ＧＧ了 淡水漁人碼頭慘自撞 19:482020/02/23 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「小牛」藍寶堅尼ＧＧ了 淡水漁人碼頭慘自撞幸無人受傷（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 59歲鄧姓男子23日下午5時，駕駛租來的、價值千萬超跑「小牛」藍寶堅尼，行經淡水區漁人碼頭時，疑不熟車子性能自撞黃色擋泥塊，造成車頭凹陷，車子碎片落滿地。警方獲報後趕赴現場，所幸無人員傷亡，鄧男酒測值為0，詳細事發原因待進一步釐清。 (中時 ) #租來 #千萬 #小牛 #藍寶堅尼 #ＧＧ #淡水 #漁人碼頭 #自撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 讚餐包泡濃湯對味 老饕曝2行為GG 09:122020/02/19 日常 春遊淡水賞山嵐！夕照美如畫 愛心石滬好浪漫 09:162020/02/21 旅遊 《經濟》經長沈榮津：全台口罩產能3月拚千萬片 11:592020/02/21 財經 屁孩帶刀喬3萬債務 才剛出門就GG了 13:052020/02/21 社會 東石漁人碼頭步道爛到像「越野賽道」 縣議員爭取改善 15:222020/02/21 生活 台東女騎士自撞電箱水泥座 傷勢嚴重送醫 17:392020/02/21 社會 助理假借立委廖國棟名義 向石資中心索討逾千萬 17:502020/02/21 社會 國道高雄田寮段自撞車禍 乘客車外警戒 竟遭撞飛慘死 09:122020/02/22 社會 飛機餐一料理超雷 旅客神反應險GG 08:202020/02/23 日常 母女釣詭異生物 專家驚呼千萬別碰 12:092020/02/23 搜奇 社會熱門新聞 基隆火辣泰國嫩妹 「無罩」接客警怕怕 - 社會 男友嚐出這味道 女大生羞問：怎麼回事 - 社會 人妻摩鐵偷情被抓姦 浴室晾蕾絲性感小內褲忘了收 - 社會 蘆洲騎士闖紅燈 遭小客車撞飛 - 社會 女大生羞羞不關門 登頂驚見門口站一人... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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