59歲鄧姓男子23日下午5時，駕駛租來的、價值千萬超跑「小牛」藍寶堅尼，行經淡水區漁人碼頭時，疑不熟車子性能自撞黃色擋泥塊，造成車頭凹陷，車子碎片落滿地。警方獲報後趕赴現場，所幸無人員傷亡，鄧男酒測值為0，詳細事發原因待進一步釐清。

(中時 )