南郭國小側門口洋紅風鈴木滿樹堆粉雪，浪漫花海吸引人們來攝影，「許一個美麗的春天」。（吳敏菁攝）

南郭國小側門口洋紅風鈴木滿樹堆粉雪，浪漫花海吸引人們來攝影，「許一個美麗的春天」。（吳敏菁攝）

南郭國小側門口洋紅風鈴木滿樹堆粉雪，浪漫花海吸引人們來攝影，「許一個美麗的春天」。（吳敏菁攝）

許一個美麗的春天！彰化市最火紅的一棵樹，就是南郭國小側門口的洋紅風鈴木了，這幾天如粉雪般堆滿的枝頭，柔美的顏色、爛漫花海，吸引絡繹不絕人潮，大夥震懾她的美，來到了這裡，心就靜下來了，按著快門，享受日常裡的小確幸，儘管疫情風聲鶴唳，不少人取消出國賞櫻行程了，而這風鈴木可不輸呢！

風鈴木花團錦簇的開滿枝頭，盛放時總是掀起驚豔，被譽為是迎接台灣春天，最燦爛的序幕，而南郭國小側門這棵洋紅風鈴木更是特別紅，有人認為是因為顏色特別柔美，撐起傘花又特別美，站在花樹下，不由得有著詩意篇篇的感動，不信就來感受這股神奇的力量。

美的召喚力量無窮，經過網友宣傳，去年就有人漏夜飛馳幾百公里高速公路來彰化，就為了來看花樹一眼，與花有約，不辭千里之遙，成了美麗的故事，吸引大家來接力譜寫。

今年新冠肺炎風暴延後了開學，花似有情在開學前夕來個大綻放了，以最美花顏迎接學子們，開學都能有好心情。

(中時 )