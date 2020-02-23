日本厚生勞動省23日透露，曾乘坐發生新型冠狀病毒集體感染的「鑽石公主號郵輪」的一名80多歲日本男性因肺炎死亡。該郵輪累計3人死亡。

不過，據日本厚生勞動省透露，死亡的80歲男性存在宿疾。關於是否感染了新型冠狀病毒、以及是乘客還是船員，厚勞省以「尚未得到遺屬的同意」為由沒有公布。

(中時電子報)