鑽石公主號 新增1死 19:262020/02/23 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鑽石公主號。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本厚生勞動省23日透露，曾乘坐發生新型冠狀病毒集體感染的「鑽石公主號郵輪」的一名80多歲日本男性因肺炎死亡。該郵輪累計3人死亡。 不過，據日本厚生勞動省透露，死亡的80歲男性存在宿疾。關於是否感染了新型冠狀病毒、以及是乘客還是船員，厚勞省以「尚未得到遺屬的同意」為由沒有公布。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #厚生勞動省 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 上海富伸光電復工 助戰疫 04:102020/02/20 產業．科技 社區傳播病例暴增 我升高旅遊疫情建議！日韓列二級警示 不排除邊境管制 04:102020/02/23 生活新聞 新冠肺炎 》去年增陸分會 雙方教友曾交流！敏感時刻 新天地教刪武漢分會內容 04:102020/02/23 國際大事 陸研究指出 華南海鮮市場 並非發源地！新冠肺炎 疑去年11月開始人傳人 04:102020/02/23 兩岸要聞 伊拉克傳出新冠肺炎首例！為第5個確診病例中東國家 03:232020/02/23 國際 義大利新冠肺炎爆量！累計確診79例！10座城鎮實施封鎖 03:372020/02/23 國際 日韓新冠肺炎疫情升溫！美調高旅遊警示至第二級 04:452020/02/23 國際 新冠肺炎疫情延燒！他曝這件事將成民進黨最大挑戰 08:082020/02/23 政治 一日增10例！伊朗新冠肺炎出現第6死 08:452020/02/23 國際 陸21個省區、市 22日新冠肺炎零新增 10:102020/02/23 兩岸 國際熱門新聞 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 「鑽石公主」號出現日客死亡第三例 - 國際 - 旺報 鑽石公主號 新增1死 - 國際 南韓新冠肺炎疫情上調至最高級別預警！高中以下延後1周開學 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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