波音公司宣布，將會在三月份公佈他們的高速戰搜直升機概念模型，決定競爭美國陸軍的「未來戰搜直升機」( FARA)計畫。

波音公布了一段「先導預告」，透露出的情報相當有限，僅看到5葉式無軸承主旋翼、3管式旋轉機砲、機首光電搜索器，以及可收納式武器短翼，沒有看到機尾，並不知道它的高速飛行採用何種原理。

波音FARA的主旋翼採用無軸承式設計，構造較簡單，雷射反射率較低，已是新式直升機的標配。(圖/波音)

波音FARA的機首，有圓型的光電偵測系統，以及下頜的3管機砲。(圖/波音)

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國陸軍需要一款可以飛得快、靈活，能夠更早地識別目標，提供戰場情報的直升機，並且具有一定的武裝能力，這就是FARA計畫，很類似過去的OH-58D奇歐瓦戰士直升機(Kiowa Warrior)。

What does an advanced battlefield system look like? Take a look at #BoeingFARA. It is tailored for the @USArmy and ready for recon attack missions. pic.twitter.com/h6KRui06j2 — Boeing Defense (@BoeingDefense) February 18, 2020

不過，在2012年，由於國防預算刪減，使得OH-58D機隊遭到全面裁徹，原本美國陸軍以為安裝桅頂毫米波雷達的新式AH-64D/F阿帕契攻擊直升機，本身就有很好的戰場偵察性能，但是實際的作戰卻發現，整體機隊的操作成本反而比過去還要高，因此美國陸軍在2017年再次提出FARA計畫，要將戰搜直升機給帶回戰場。

FARA的性能要求包括，有較低的雷達回波，並可在人口稠密的城市中穿行；具有一定的AI，至少在部分時間能實現無人駕駛；具有良好的通信網路，以控制輔助無人機，更重要的是，飛行速度能夠達到時速375公里的性能。美國陸軍計劃在2023年就可開始對各廠商提供的原型機進行飛行測試，並在2024年做出採購決定。

(中時電子報)